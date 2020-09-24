شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يثير الجدل بتغريدة عن «العميد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - آثارت تغريدة إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر، والأهلى والزمالك السابق، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» حول ظهور حسام حسن، عميد لاعبي العالم السابق، على شاشة قناة النادي الأهلي، جدلا كبيرا.

وكتب إبراهيم سعيد على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: «مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره على قناة النادي الأهلي!».

ويأتي ظهور حسام حسن على شاشة النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه، ضمن برنامج «المجري» الذي يقدمه الإعلامى مصطفى عبده.

التغريدة فسرها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بأنها تأتى في إطار السخرية من عودة الوئام بين العميد والنادى الأهلى بعد كل الأحداث التي تلت انتقال التؤام للزمالك من الغريم التقليدى، والهجوم الحاد الذي شنه التؤام على النادى الأحمر ورموزه وإداراته خلال سنوات طويلة، وقت ارتباطهم بالنادى الأبيض وجماهيره سواء على مستوى اللعب أو على مستوى القيادة الفنية وحتى بعد ترك القيادة الفنية.

وتوترت علاقة حسام حسن وشقيقه بجماهير الزمالك خلال الموسم الماضى بعد واقعة التيشيرت الأحمر الذي رفعه حسام حسن وقت توليه القيادة الفنية للمصرى البورسعيدى.

والبعض الآخر رأى أنها عادية ولا تحمل أي من هذه الأمور، لكن علامات التعجب التي وضعها «هيما» هي التي أعطت التغريدة بعدا آخر.

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