شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خربين يقترب من الانضمام لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترددت انباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن اقتراب مسؤولى القلعة البيضاء من ضم الدولى السورى، عمر خربين لاعب فريق الهلال السعودى، للفريق الكروى الأول لنادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل.

وأثار تواجد خربين، في مصر خلال الأيام الماضية، التكهنات حول إمكانية انضمامه للقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل.

وعلى الرغم من محاولات مسؤولى الزمالك نفى ما يتردد، وأخرها نفى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي أكد أنه لم يذهب لمدينة الرحاب لعقد جلسة مع الدولى السورى، لكنه ذهب لأمر شخصى ليس له علاقة بخربين أو بكرة القدم، وهو ما زاد الشكوك حول ضم الزمالك للاعب، خصوصا وأن خربين أبدى موافقة مبدئية على الانضمام للقلعة البيضاء لكنه أكد أن الأمر في النهاية مع نادى الهلال لأنه لديه عقد مع النادى السعودى.