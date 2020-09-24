شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الحكم الإيطالي دانييلي دي سانتيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي الحكم الايطالى دانييلي دي سانتيس، وخطيبته إليونورا مانتا مصرعهما طعنا أمام شقتهما، وفق تقرير صحيفة La Repubblica الإيطالية، التي أكدت أنه تم العثور على جثتي الحكم دي سانتيس، وخطيبته مانتا على درج شقتهما، إذ قتلا طعنا بأداة حادة حتى الموت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه شوهد رجل يركض من مكان الحادثة حاملا سكينا بعد تنبيه الجيران بالصراخ عقب وقوع الحادثة. وتبحث الشرطة عن رجل في الستينات من عمره، حيث أقيمت عدة حواجز في المدينة. ويعد دي سانتيس (33 عاما) حكماً لدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وعلى مدار مسيرته أدار 130 مباراة، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الثانية بصفته حكما رابعا في مباراة بيزا وبينيفينتو عام 2017.
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