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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يودّع سواريز: برشلونة سيبقى منزلك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
نشر رئيس نادي برشلونة، جوزيب بارتوميو، تغريدة عبر حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، ودّع فيها النجم الاوروغواياني لويس سواريز، الذي إنضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
وقال بارتوميو في تغريدته مرفقة بصورة تجمعه مع سواريز خلال مؤتمر صحافي: "شخصيّتك، روحك الإنتصارية وموهبتك الكروية ستترك في النادي وثقافة النادي ذكريات لا تُنسى، نتمنى أن يتمكن ملعب كامب نو من تقديم الوداع الذي تستحقه. برشلونة سيبقى دائما بيتك".
وكان سواريز قد عقد مؤتمرا صحافيا في مقر نادي برشلونة الخميس مودعا البلاوغرانا بالدموع.
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