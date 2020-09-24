اليونايتد لا زال يريد ضم مدافع لايبزيج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

كشفت صحيفة ميرور البريطانية ان فريق ​مانشستر يونايتد​ لديه اهتمام كبير بمدافع ​فريق لايبزيغ​، الفرنسي ​دايوت أوباميكانو​ ورغم أن الشعور السائد داخل النادي الانكليزي هو أن الصفقة ستكون في الصيف المقبل وهم كانوا على استعداد للانتظار، الا أن المدرب ​أولي غونار سولسكاير​ قد يطالب مسرعاً باتمام الصفقة بعد المستوى الذي شاهده من ​هاري ماغواير​ و​فيكتور ليندلوف​ في المباراة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الخسارة 3 - 1 امام ​كريستال بالاس​.



وكان الفرنسي قد اتخذ خطوة في تموز لتوقيع تمديد العقد مع لايبزيغ حتى عام 2023، بعد أن دخل العام الأخير من عقده. وهذه الصفقة الجديدة تحتوي على بند جزائي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الصيف المقبل.