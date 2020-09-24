وكلاء لينغارد التقوا بأندية عديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أنه لم يتم إقناع اللاعب جيسي ​لينغارد​ بعد بمغادرة ​مانشستر يونايتد​ على الرغم من أن ممثليه أجروا محادثات أولية مع العديد من الأندية في إنكلترا وأوروبا.



ولم يتلق اليونايتد بعد أي عروض رسمية للينغارد، 27 عامًا، الذي يتبقى عام واحد على عقده في أولد ترافورد.

ويُعتبر لينغارد، الذي بدأ أول مباراة له هذا الموسم في فوز اليونايتد 3-0 في الدور الثالث من كأس كاراباو ضد لوتون يوم الثلاثاء، واحدا من عدد من لاعبي الفريق الأول الذين يسعى النادي إلى بيعهم في فترة الانتقالات هذه.