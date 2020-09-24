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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكلاء لينغارد التقوا بأندية عديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أنه لم يتم إقناع اللاعب جيسي لينغارد بعد بمغادرة مانشستر يونايتد على الرغم من أن ممثليه أجروا محادثات أولية مع العديد من الأندية في إنكلترا وأوروبا.
ولم يتلق اليونايتد بعد أي عروض رسمية للينغارد، 27 عامًا، الذي يتبقى عام واحد على عقده في أولد ترافورد.
ويُعتبر لينغارد، الذي بدأ أول مباراة له هذا الموسم في فوز اليونايتد 3-0 في الدور الثالث من كأس كاراباو ضد لوتون يوم الثلاثاء، واحدا من عدد من لاعبي الفريق الأول الذين يسعى النادي إلى بيعهم في فترة الانتقالات هذه.
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