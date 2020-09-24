قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي والسماح بـ 5 تبديلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على إجراء بعض التغييرات على أجندة المنتخبات بسبب التأجيلات لمباريات عام 2020 جراء إنتشار فيروس كورونا في أوروبا والعالم.



وخلال الإجتماع، وافق أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد على زيادة عدد المباريات من مباراتين إلى 3 مباريات في آذار وأيلول مثلما هو الحال في تشرين الأول وتشرين الثاني لمنتخبات الرجال.

كما سمح بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة كما الموسم الماضي، وذلك حتى نهاية موسم 2020/2021 في دوري الأمم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.