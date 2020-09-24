- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي والسماح بـ 5 تبديلات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على إجراء بعض التغييرات على أجندة المنتخبات بسبب التأجيلات لمباريات عام 2020 جراء إنتشار فيروس كورونا في أوروبا والعالم.
وخلال الإجتماع، وافق أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد على زيادة عدد المباريات من مباراتين إلى 3 مباريات في آذار وأيلول مثلما هو الحال في تشرين الأول وتشرين الثاني لمنتخبات الرجال.
كما سمح بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة كما الموسم الماضي، وذلك حتى نهاية موسم 2020/2021 في دوري الأمم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي والسماح بـ 5 تبديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.