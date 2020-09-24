شكرا لقرائتكم وادي دجلة يتعادل مع سموحة بدون أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة ومازالوا فى المركز السادس عشر ، بينما ارتفع رصيد الموج الازرق إلى 40 نقطة ومازالوا أيضا فى المركز الخامس للمسابقة .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح أى فرص حقيقية على المرميين باستثناء كرة مروان حمدى مهاجم دجلة والتى ارتطمت بالقائم ، فى المقابل لم تسنح أى هجمات للفريق السكندرى الذى اعتمد على تكثيف منطقة الوسط والإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق أحمد فتوح الظهير الأيسر وناصر العقل المفكر للفريق من منطقة الوسط بالإضافة لتواجد الثنائى صلاح محسن وحسام حسن فى الناحية الهجومية .

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وفى الشوط الثانى حاول لاعبو وادى دجلة الضغط على لاعبى سموحة بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل دانت لهم السيطرة وأضاع محمد هلال ومحمد رضا بعض الفرص فى الوقت الذى تألق فيه الهانى سليمان حارس سموحة بشكل ملحوظ وزاد عن مرماه ببسالة ، واعتمد زملائه على الهجمات المرتدة والتى كان من احداها كاد حسام حسن هداف سموحة من إحراز هدف لفريقه إلا ان الكرة ارتطمت بالعارضة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.