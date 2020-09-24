شكرا لقرائتكم برشلونة يستعد لمواجهة فياريال بعد صيف حافل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستهل الهولندي، رونالد كومان، مسيرته كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم الأحد المقبل عندما يحل فريقه ضيفا على فياريال في الدوري الإسباني، وسيكون بإمكانه الاستعانة بخدمات نجم الفريق ليونيل ميسي.

وتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتين عقب الخسارة التاريخية للفريق 2 - 8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ولطالما أراد المدرب الهولندي تولي زمام الأمور في الفريق.

ولن تكون هذه عودة جميلة لمدافع الفريق السابق، حيث إن المدرجات ستكون خالية بسبب وباء فيروس كورونا، كما أن فريقه سيكون متأخرا مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة بعد بدأ حملته متأخرا.

وبدأ فريق فياريال، بقيادة أوناي إيمري، الموسم بشكل بطيء حيث تعادل مع هويسكا قبل أن يتغلب على إيبار في الجولة الماضي، حيث وجد الفريق طريق الانتصارات.

وحاول صانع الألعاب الأرجنتيني أن يشق طريقه خارج النادي هذا الصيف ولكنه تراجع في النهاية، ومع رفض برشلونة الموافقة على رحيله، سيلعب اللاعب عامه الأخيرة المتبقي في عقده مع برشلونة.

ورغم ذلك بدأت رياح التغيير تظهر في برشلونة، حيث يرحل أرتورو فيدال ولويس سواريز، بينما تم تصعيد اللاعب الناشئ أنسوماني فاتي بشكل رسمي للفريق الأول.

ويعد فاتي، 17 عاما، هو الأمل الضخم الجديد للفريق في الموسم المقبل، بعدما قدم أداء مذهلا مع لويس إنريكي في المنتخب الإسباني. وأوضح فاتي: "يجب أن أواصل العمل بتواضع. المدرب هو من يحدد من سيلعب، سأواصل العمل في كل حصة تدريبية بأقصى ما لدي كالمعتاد، وإذا كانت لدي الفرصة سأحاول استغلالها".

Advertisements

وبما أنه تم تصعيده للفريق الأول سيحصل فاتي على الرقم 22 الذي كان يرتديه أرتورو فيدال، كما قفز الشرط الجزائي في عقده إلى 400 مليون يورو.

ولكن، ربما يجد ريكي بويج، أحد المواهب الشابة في برشلونة، أن وقت لعبه تم تقليصه هذا الموسم رغم أنه أنهى الموسم الماضي بأداء رائع.

وقال كومان: "كنت أتحدث مع ريكي بويج بالأمس. بالنسبة لي، يجب أن يلعب اللاعبون الصغار. لا يمكن ألا يلعبوا، هذا بالنسبة لريكي، لكارليس ألينا، لبيدري. يجب أن يلعبوا. قلت لريكي إن لديه مستقبلا هنا ولكن الأمور ستكون صعبة في هذه اللحظة بسبب المنافسة في مركزه. أوصيت بأن يتم إعارته".

في الوقت نفسه، سيتطلع ريال مدريد لتحسين نتيجة التعادل السلبي التي حققها في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس.

وافتقد الريال، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، للإبداع والبريق في ملعب سان سيبستيان، وهي مشاكل التي تم تجاهلها مع قرب نهاية الموسم الماضي حيث حقق الفريق اللقب بسلسلة من ركلات الجزاء وانهيار غريمه التقليدي برشلونة.

ومازال الريال، حامل اللقب، يفتقد لجهود الجناح البلجيكي إدين هازارد، ولكن مارتن أوديغارد سيكون متاحا بعدما جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الأولى إيجابية، حيث أثبت الفحص الثاني سلبية عينة اللاعب النرويجي.

ويريد مدريد، الذي ترك جاريث بيل ينضم لتوتنهام وخاميس رودريجيز لإيفرتون، أن يظهر أوديغارد الأداء الذي قدمه مع ريال سوسيداد في الموسم الماضي عندما كان معارا له، لضمان أن كريم بنزيمة لديه إمدادات مستمرة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي ألافيس مع خيتافي، وفالنسيا مع هويسكا، وإلتشي مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ليفانتي وأتلتيكو مدريد مع غرناطة، وبلد الوليد مع سلتا فيغو.