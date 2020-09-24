شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين دجلة وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين وادى دجلة وسموحة بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى. وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح أى فرص حقيقية على المرميين، باستثناء كرة مروان حمدى مهاجم دجلة التى ارتطمت بالقائم، وفى المقابل لم تسنح أى هجمات للفريق السكندرى الذى اعتمد على تكثيف منطقة الوسط والهجمات المرتدة عن طريق أحمد فتوح الظهير الأيسر وناصر العقل المفكر للفريق من منطقة الوسط بالإضافة لتواجد الثنائى صلاح محسن وحسام حسن فى الناحية الهجومية .

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات لتعديل مسار الفريق والابتعاد عن مناطق الخطر لاسيما مع صعوبة المباريات المتبقية للفريق في الأسابيع المقبلة ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لمواصلة نغمة النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى.