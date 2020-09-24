بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وإحدى الجهات المانحة لرعاية 703 من قدامى اللاعبين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الشباب والرياضة ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإعلان تفاصيل البروتوكول الخاص برعاية اللاعبين القدامى من خلال صرف حقوق مالية شهرية لـ703 من قدامى الرياضيين، وحضر المؤتمر عدد من الرياضيين أبرزهم الإعلامى أحمد شوبير وفتحى مبروك نجم الأهلى السابق وعدد من الحكام أبرزهم سمير محمود عثمان وأيمن دجيش .

وأكد أشرف صبحى وزير الرياضة أن أسر الرياضين لهم حق مشروع فى توفير منح مساعدة، خاصة أنهم أسر أشخاص رفعوا اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية .

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من جهته أكد أحمد شوبير، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية اللاعبين القدامى، أن قائمة التبرعات نجحت فى زيادة أعداد كبيرة من أسر اللاعبين وأبطال أولمبيين، مشيرا الى أن مبلغ الإعانة الشهرية وصل حتى 500 جنيه بجهد وزارة الرياضة وتعاون رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عمرو الجناينى.

وتضم جمعية اللاعبين القدامى فى عضوية مجلس الإدارة اللواء عبد المنعم الحاج رئيس، محمود أبو رجيله نائب، محمد الجرجاوى سكرتير، صلاح دندش امين الصندوق، أحمد شوبير عضو، عبد العزيز عبد الشافى زيزو عضو وفتحى مبروك عضو زجمال عبد الحميد عضو وربيع ياسين عضو وهانى ابو ريده عضو وطارق رضوان عضو.