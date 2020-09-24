شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تعاقد الزمالك مع باتشيكو لخلافة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الزمالك التعاقد مع البرتغالى جايمى باتشيكو ليقود الفريق الأبيض فى ولاية ثانية خلفا لباتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده لتدريب التعاون السعودى، وقاد طارق يحيى الجهاز الفنى للزمالك خلال مباراتى أسوان وطنطا السابقتين، بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

ويسعى الزمالك للحفاظ على المركز الثانى فى الدورى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا، والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى 18 أكتوبر المقبل ذهاباً، و24 أكتوبر إياباً.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس تعاقد الزمالك مع باتشيكو..

س: متى يصل البرتغالى باتشيكو إلى القاهرة؟

ج: يصل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك إلى القاهرة السبت المقبل لإتمام تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب الفريق رسمياً، عقب الاتفاق على تولى المهمة لمدة موسم، وكشفت مصادر أن البرتغالى جايمى باتشيكو وقع على عقود تدريب الفريق الأبيض بالإيميل انتظاراً للحضور للقاهرة.

س: ما هى أول مباراة سيقودها باتشيكو مع الزمالك؟

ج:اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق على قيادة الزمالك بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

Advertisements

س: ماذا قدم باتشيكو فى الولاية الأولى مع الزمالك؟

ج: كانت الولاية الأولى عام 2014، عندما تولى باتشيكو المهمة خلفاً لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة.

س: ما هو المقابل المادى الذى سيتقاضاه باتشيكو لتدريب الزمالك؟

ج: أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق، يحصل على مليون و300 الف يورو سنويا هو ومعاونيه وفقا للعقد الذى تم توقيعه.

س: من هم أفراد الجهاز المعاون لباتشيكو فى الزمالك؟

ج: سيتولى باتشيكو مهمة تدريب الزمالك برفقة 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون، سيحضرون معه للقاهرة على أن يكون مدحت عبد الهادى هو المدرب المصرى الوحيد فى جهاز باتشيكو.

س: من هم اللاعبون الذين سبق لهم التدريب مع باتشيكو؟

ج: رغم فارق الـ6 سنوات بين الولاية الأولى لباتشيكو فى الزمالك والولاية الحالية إلا أن هناك لاعبين شاهدون على الفترة الأولى للخواجة البرتغالى داخل البيت الأبيض وهم محمد أبو جبل عندما تعاقد معه الزمالك قادماً من إنبى وقبل رحيله إلى سموحة ومحمود جنش، بالإضافة لقائد الفريق الحالى حازم إمام، ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى ويوسف أوباما واللذين كان مقيدين تحت السن.

س: ما هى الطريقة التى يلعب بها باتشيكو؟

ج: يلعب باتشيكو بطريقة 4-2-3-1 ويعتمد على التأمين الدفاعى بشكل كبير، وهذا أقرب إلى حد كبير من طريقة كارتيرون مع الزمالك فى تلك الفترة.