شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 13 مباراة جمعت المصرى والإنتاج الحربى قبل مواجهة برج العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الإنتاج الحربى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما حقق الإنتاج الحربى فوزاً ثميناً على الجونة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى فى جدول الدوري

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

*تاريخ مواجهات المصرى والإنتاج

تاريخيا لم يحقق الإنتاج الحربى سوى فوز وحيد على المصرى فى باكورة مواجهاتهما فى مسابقة الدورى، والطريف أنها كانت باكورة مباريات الإنتاج الحربى في مسابقة الدوري في السابع من أغسطس 2009، بهدفين دون رد، نال محمد زكى شرف أول من سجل في المواجهات، وأضاف محمد عبد الوهاب الهدف الثاني، وأدار المباراة الحكم جهاد جريشة .



ومنذ ذلك التاريخ لعب الفريقان 13 مرة أخرى حقق المصري الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للإنتاج، وانتهت المواجهات التسعة الأخرى بالتعادل (منهم 5 سلبيا) بعد تعادلهما في مواجهات آخر موسمين، سجل المصري 11 هدف مقابل 9 فقط للإنتاج الحربى.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للمصرى محمود وادى وسجل للإنتاج باسم مرسى فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد السويس الجديد فى 7 يناير 2020 .

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*على ماهر يبحث عن النقاط الثلاث ومختار يشدد على ضرورة توديع دوامة الهبوط

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالتركيز في المباراة حتى صافرة نهاية الحكم لخطف النقاط الثلاث وتعزيز موقعهم في خطة الهروب من مراكز القاع بالمسابقة في المقابل شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم اهتزاز شباكهم مطالباً بضرورة مواصلة الانتصارات للخروج من دوامة الهبوط.

*التشكيل المتوقع للمصرى والانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :" أحمد مسعود - مصطفى طيارة – أحمد شوشة – عمرو موسى – بهاء مجدى – فريد شوقى – إيزى أيميكا – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى – اوستن أموتو ".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المصرى مكونا من :" أحمد يحيى، علاء سلامة، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي ، و غنام محمد، أحمد مجدي وعبد الرحمن شيكا ، ومحمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب".