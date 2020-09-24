صفقة هجومية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استطاع النادي الأهلي أن يُعيد أحمد عبد القادر مرة أخرى بعدما خاض تجربة في صفوف سبارتا براج التشيكي في 2018.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس، أن النادي الأحمر حصل على توقيع أحمد عبد القادر لمدة خمس سنوات.

وكان أحمد عبد القادر رحل إلى صفوف سباراتا براج في عام 2018 دون الحصول على موافقة مسئولي الأهلي وقتها خلال تواجده في فريق الشباب.

ونجحت إدارة الأهلي في وقت سابق بتدعيم الجانب الهجومي من خلال الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب.