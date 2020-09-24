قرار جديد من فايلر بشأن مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر لمصراوي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أخطر إدارة النادي بأن التفاوض بشأن مستقبله سيكون مع وكيله فقط.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً حول موقف المدرب السويسري فيما يخص قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة مع فتح المجال أمام عدم استكماله لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن فايلر لم يحضر اجتماع اليوم كما أنه أخطر إدارة النادي بأن التفاوض خلال الفترة المقبلة سيكون مع وكيله.

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وأكمل المصدر أن فايلر تحدث مع إدارة الأهلي مؤكدًا أنه متمسك بالحصول على الإجازة التي تقدم بطلب للموافقة عليها في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل من أجل السفر في زيارة لعائلته.

وكان فايلر قد تحدث عن الأمر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي أمام نادي مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات دوري We المصري.

فايلر قال في المؤتمر الصحفي : "من حقي السفر من أجل الاجتماع مع عائلتي لكنني لا أحب كوني جزء من الشائعات المتناثرة حولي".