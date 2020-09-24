المقاصة يحدد موقفه الرسمي من بيع محمد إبراهيم للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر من داخل نادي مصر المقاصة، أن هناك اجتماعًا يجرى الآن مع أعضاء مجلس إدارة النادي الفيومي لحسم مصير صفقة انتقال محمد إبراهيم لصفوف الأهلي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيحسم به القرار النهائي حول تحديد القيمة المالية للصفقة بجانب بنود التعاقد.

وأشار المصدر، إلى أن المقاصة سيعلن عن كافة التفاصيل خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلا أن إدارة النادي الفيومي ليس لديها مانع من بيع اللاعب في ظل معاناة الفريق ماديًا.

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وكان محمد إبراهيم ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال لصفوف الأهلي وبيراميدز، إلا أن تقارير صحفية أفادت اقتراب صاحب الـ28 عامًا بالرحيل لصفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي.

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف مصر المقاصة في الصيف الماضي قادمًا من الزمالك، حيث يمتلك اللاعب عقدًا يربطه بالفريق الفيومي حتى صيف عام 2021.

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم خاض مع مصر المقاصة 23 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف إلى جانب صناعة ستة أهداف حاسمة.