أيمن يونس ينتقد تعاقد الزمالك مع باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، إنه لم يكن ليتعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو حاليًا مديرًا فنيًا للزمالك بعد الطريقة التي رحل بها عن الفريق 2014 على حد وصفه.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع باتشيكو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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وتولى باتشيكو تدريب الزمالك في 2014 قبل أن يرحل بشكل مفاجئ حيث انصرف لتدريب فريق الشباب السعودي.

وقال يونس من خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "كنت ضمن اللجنة التي اختارت باتشيكو لتدريب الزمالك 2014، لكن لو كنت موجود في الوقت الحالي لم أكن لاختاره بسبب الطريقة التي رحل بها في ذلك الوقت."

وتجدر الإشارة إلى مرتضى منصور قد أعلن أن عقد باتشيكو مع الزمالك سيبدأ يوم 25 من الشهر الجاري.