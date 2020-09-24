تقرير.. الوداد يتغلب على الأهلي لاستعادة هدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صحيح أن هناك موقعة مرتقبة بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في إطار منافسات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الفترة الأخيرة كان هناك صراعًا بين بطلي مصر والمغرب على صفقة هجومية متمثلة في ضم اللاعب المغربي أيوب الكعبي.

الكعبي يُعد مطمعًا كبيرًا للعديد من الأندية الكبيرة في القارة السمراء لعدة أسباب يأتي من أرزها قدرته الهجومية الكبيرة إلى جانب عدم تحمل أي نادٍ سيحصل على خدماته تكلفة مادية بعد فسخ تعاقده مع ناديه الصيني هيبي فورتين ليصبح لديه الأحقية في الانتقال مجانًا.

الفترة الماضية شهدت ارتباط الكعبي كثيرًا إما بالانتقال للدوري المصري بعد عدة تجارب سواء في المغرب والصين، أو بالعودة مرة أخرى لبلاده من خلال الرحيل لصفوف الوداد البيضاوي.

- ارتباط بالزمالك وانتقال للصين:

في سوق الانتقالات الصيفية عام 2018 ارتبط اسم الكعبي بقوة للانتقال لصفوف الزمالك والذي سعى جاهدًا الحصول على خدماته من صفوف نهضة بركان المغربي.

ويمتلك الكعبي سجلاً مميزًا مع فريقه الأسبق نهضة بركان حيث سجل حضورًا في 28 مناسبة أحرز من خلالها 16 هدفًا إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

عرض الزمالك لم يكن الوحيد لجلب الكعبي انما دخل فريق صيني من خلال هيبي فورتين والذي قدّم عرضًا لا يرفض من خلال دفع ستة ملايين دولار.

الكعبي رحل للدوري الصيني ليشارك الهداف الدولي مع فريقه الجديد في 28 مباراة بصورة رسمية سجل من خلالها تسعة أهداف إلى جانب صناعة هدفين حاسمين.

- تجربة مميزة مع الوداد:

خلال الموسم الحالي، انتقل أيوب الكعبي إلى الوداد لكن على سبيل الإعارة لتكون هذه التجربة مناسبة لكل طرف.

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الكعبي دوّن ظهوره مع الوداد في 13 مناسبة ليسجل 8 أهداف ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

واستطاع الكعبي مع الوداد أن يشارك في ست مباريات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لينجح في تسجيل أربعة أهداف من بينهم ثلاثية في شباك فريق بترو أتلتيكو الأنجولي حيث حسم الوداد اللقاء لصالحه بنتيجة (4-1) ضمن دور المجموعات من المسابقة القارية.

ويمتلك الوداد الأحقية في مشاركة أيوب الكعبي بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نظرًا لتواجد اسم اللاعب في قائمة الفريق المغربي خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بحسب صحيفة "Le 360" المغربية.

- ارتباط بالأهلي وحسم الوداد:

خلال الآونة الأخيرة عاد من جديد اسم أيوب الكعبي ضمن الاسماء المرشحة للانتقال للدوري المصري أو العودة للدوري المغربي من خلال فريق الوداد.

عدة تقارير صحفية مغربية يأتي من أبرزهم "المنتخب" و"هسبورت" كشفت في وقت سابق أن الوداد استطاع الحصول على خدمات أيوب الكعبي لمدة ثلاث سنوات ليتفوق بطل المغرب على العروض المغرية الذي تلقاها اللاعب يأتي من أبرزهم الأهلي.

صحيفة "المنتخب" ذكرت في تقرير سابق لها أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا لأيوب الكعبي من خلال استعدادها لدفع راتب سنوي يقدر بمليون و800 ألف دولار، في المقابل قدّم مسئولي بيراميدز عرضًا يقدر بمليون و700 ألف دولار.

من جانبه، علّق أحمد الحامي وكيل أعمال أيوب الكعبي في تصريحات عبر شاشة "النهار" على مستقبل موكله، قائلاً :"في البداية أيوب الكعبي لم يطلب الحصول على 2 مليون دولار خاصة لا يستطيع أي فريق في الظروف الحالية أن يدفع هذا المقابل".

وواصل :"أيوب الكعبي تواصل مع مدرب المنتخب المغربي ونصحه بالاحتراف أوروبيًا وإذا سينتقل للملاعب العربية عليه الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك أو الترجي".

أنهى :"الكعبي تواصل في الفترة السابقة مع وليد أزارو، لكن يبقى القرار في يد اللاعب خاصة أنه لا يفكر سوى كرويًا عن الأمور ماديًا".