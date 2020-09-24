جلسة ثنائية.. ماذا حدث بين فايلر وعبد الحفيظ في مران الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة طنطا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

واستطاع الأهلي أن يعود لدائرة الانتصارات مجددًا أمس الأربعاء على حساب نادي مصر بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، بعد أن كان الفريق الأحمر تعادل سلبيًا في آخر جولتين أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، بأن جلسة فايلر وعبد الحفيظ تأتي ضمن جلسات الثنائي التحضيرية قبل المباريات الرسمية للحديث في كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإداري.

كان لاعبو الأهلي أجروا لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الصباحي والذي قاده رينيه فايلر إلى جانب الجهاز المعاون.

Advertisements

وفي سياق متصل، خضع لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة نادي مصر لمران استشفائي اليوم الخميس، تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

وركز فايلر على خوض باقي الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف بينكيل، وأجرى ‏الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر، لجلسة جيم، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي الذي خاضته المجموعة التي شاركت في مباراة الفريق أمس.

وخاض الثنائي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق، تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز التي توّج بها الأهلي مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.