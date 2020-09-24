تقرير.. "ديربي كازابلانكا" بين مراقبة الأهلي والزمالك ومكافأة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر عشاق الكرة المغربية والعربية موقعة من العيار الثقيل عندما يواجه الوداد غريمه الرجاء في ديربي الدار البيضاء ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من منافسات الدوري المغربي.

الموقعة تعد نارية لعدة أسباب فالبداية موقع كل فريق في جدول الترتيب فالرجاء يحتل الصدارة بـ48 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه الوداد المتواجد في المركز الثاني ونهضة بركان ثالث الترتيب.

الموقعة المغربية ستكون أيضًا تحت أنظار الجانب المصري وتحديدًا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك نظرًا لمواجهة كل منهما الوداد والرجاء في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الشهر المقبل.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المشاهد في كل معسكر سواء من الوداد أو الرجاء قبل موقعة الجولة 25:

- مكافأة تاريخية:

البداية من معسكر الوداد حيث قام سعيد الناصيري رئيس مجلس إدارة النادي البيضاوي بتسديد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين بالإضافة إلى مستحقات المكافآت المتأخرة وذلك لدعم الفريق معنويًا قبل القمة المرتقبة.

صحيفة "المنتخب" المغربية، كشفت أن الناصيري وعد فريق الوداد بتقديم أكبر مكافأة في تاريخ بطولة الدوري المغربي من أجل تحقيق الفوز على الغريم الرجاء.

- أحداد يقود الرجاء:

صحيفة "هسبورت" المغربية، كشفت من مصادر لها أن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي سيعتمد على حميد أحداد.

الصحيفة المغربية، قالت إن جمال السلامي بات بإمكانه الاعتماد على أكثر من سلاح بداية من حميد أحداد ومعه الثلاثي عبد الاله الحافيظي وعمر بوطيب ومحمود بنحليب.

في المقابل، سلطت صحيفة "المنتخب" المغربية، الضوء على حميد أحداد، قائلة :"هل يواصل أحداد إزعاج الوداد؟".

وأضافت الصحيفة، أن أحداد شارك في ثلاث مباريات أمام الوداد سجل هدفين في 50 دقيقة فقط.

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ويعتبر أحداد هداف فريق الرجاء في الموسم بعد استعارته من صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف من بينهم أربعة أهداف بعد عودة الدوري عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

في المقابل، استعرضت صحيفة "LE 360" المغربية، أبرز غيابات فريق الوداد عن موقعة الرجاء.

وكشفت الصحيفة، أن الفريق الودادي سيدخل لقاء الليلة مفتقدًا ثلاثة لاعبين إثنين منهم بداعي الإصابة ويتعلق الأمر بحمزة أسرير وأشرف داري، وبدر كادرين بسبب عقوبة الإيقاف.

- الحداد ورقة تهدد الرجاء:

استعرضت صحيفة "المنتخب" المغربية، المستوى الذي قدمه نجم الوداد إسماعيل الحداد في الفترة الماضية.

الصحيفة قالت إن الوداد يعاني هجوميًا بعض الشيء من خلال تراجع مستوى بديع أووك إلا أن إسماعيل الحداد أعلن جاهزيته بعدما سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بالدوري.

- صراع أفريقي:

صراع أفريقي سيكون منتظر بين الثنائي الكونغولي بين مالانجو مهاجم الرجاء ومواطنه كازادي كاسنجو مهاجم فريق الوداد.

ويتطلع الثنائي الكونغولي لقيادة فريقهما لحصد النقاط الثلاث فمهاجم الرجاء استطاع أن يسجل في الموسم الحالي خمسة أهداف، مقابل سبعة أهداف سجلهم مهاجم الوداد.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن الثنائي الكونغولي يحرصان على تقديم مستوى قوي أملاً في الالتحاق بصفوف المنتخب الكونغولي والذي سيواجه نظيره المغربي في الشهر المقبل وديًا.