بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين اليوم 24/9 في دوري أبطال آسيا

نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات من أصل 5 خاضها في دور المجموعات خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك لم يتعرض فريق النصر إلى الخسارة في أي مباراة على الإطلاق، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير، ومن الناحية التهديفية نجح فريق النصر في تسجيل تسعة أهداف في مرمى منافسيه،فيما استقبلت شباك فريق النصر أربعة أهداف.
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لم يسجل سيباهان أي هدف في المسابقة في 372 دقيقة ، حيث سجل محمد الطيبي هدفه في الدقيقة 78 ضد العين في الجولة الافتتاحية لآخر مشهد له حتى الآن ، لكن توتوني قال إن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لإنهاء الجفاف.
“نصنع الكثير من الفرص ، لكن مشكلتنا في اللمسة الأخيرة وفي اللمسة الأخيرة. يمكن حلها ولكننا بحاجة إلى المزيد من التدريب والعمل على تحسين هذا الجانب من لعبتنا “.
منح هدف بغداد بونجاح في الدقيقة 87 أمام النصر يوم الإثنين بقاء السد ضمن ثلاثة فرق لم يخسر أي مباراة في مجموعات غرب آسيا ، وفي حال حصوله على النقاط الثلاث أمام سيباهان وفشل النصر في الفوز على العين ، سيقفز السد إلى صدارة المجموعة.
تجدون هنا ( بث مباشر النصر السعودى والعين )
تجدون هنا ( بث مباشر النصر والعين )
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