يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والعين اليوم الخميس 24-9-2020 في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مباراة النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الخميس عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث تُذاع مباراة النصر ضد العين على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT

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HD السابعة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

وقال مجتبى توتوني رئيس سيباهان “لدينا مباراة مهمة وصعبة للغاية ضد السد الذي هو فريق

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قوي وقد استثمر بشكل جيد ، مما يجعله أحد المتنافسين الذين ذهبوا بعيدا في المنافسة”.

“هذا هو دوري أبطال آسيا ، وكل مباراة مهمة لجميع اللاعبين والفرق. الحصول على النقاط الثلاث مهم دائمًا بالنسبة لنا. لدينا الدافع للدفاع عن اسم نادينا ومدينتنا وبلدنا ، بينما يبدأ دورينا المحلي قريبًا ، لذا نحتاج إلى إعداد اللاعبين للموسم المقبل.

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تجدون هنا ( بث مباشر النصر والعين )