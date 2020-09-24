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بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين دورى أبطال آسيا

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 يستقبل ملعب جاسم بن حمد في نادي السد مباراة النصر مع العين في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الآسيوي في توقيت الساعة 17:00 بتوقيت فى مصر وهو يوافق 18:00 بتوقيت فى ؛ إذ يسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة

في البطولة الآسيوية.

 لمشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر (اضغط هنا)

وتُنقل مباراة النصر ضد العين بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الوفد لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة النصر ضد العين والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة

السادسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا.

 

 يبحث كل فريقين على فوز في هده المباراة وحصد ثالث نقاط، مع العلم أن فريق السد القطري حسم تأهل للدور المقبل من البطولة مع النصر في مواجهات سابقة، من المقرر أن ينطلق بث مباشر مباراة السد ضد سباهان في تمام ساعة 16:00 مساءً بتوقيت الرباط و الجزائر وتونس،وساعة 17:00بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.
 تجدون هنا (بث مباشر النصر السعودى والعين).

 تجدون هنا (بث مباشر النصر).

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