تابع لايف مشاهدة مباراة النصر السعودي والعين الاماراتي بث مباشر اليوم 24 سبتمبر 2020 دوري أبطال آسيا

يواجه النصر السعودي منافسه العين الإماراتي مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وذلك ضمن فعاليات الجولة السادسة في ختام منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020-2021 لكرة القدم، وتدور المواجهة بينهما على ملعب ستاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

تنقل مشاهدة مباراة النصر

والعين بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الكأس HD6 بصوت المعلق خالد الحدي.

وستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة النصر والعين اليوم الخميس 24-9-2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

مباراة النصر والعين بث مباشر

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حجز النصر مكان له في دور الستة عشر، بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام نادي السد القطري في الجولة الماضية، كما يتصدر العالمي المجموعة الرابعة برصيد

11 نقطة، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل، ويسعى في مباراته هذه أمام العين الإماراتي إلى مواصلة عروضه القوية في دوري الأبطال ومواصلة نجاحاته للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المسابقة.

في المقابل، يبدو أن العين الاماراتي فقد فرصه في التأهل لدور المقبل، وسوف يلعب اللقاء للثأر فقط من النصر الذي خسر أمامه في مباراة الذهاب 2-1، كما يأمل نادي العين بالظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية وتوديع البطولة بشرف.

يواجه النصر السعودي منافسه العين الإماراتي مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وذلك ضمن فعاليات الجولة السادسة في ختام منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020-2021 لكرة القدم، وتدور المواجهة بينهما على ملعب ستاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. تنقل مشاهدة مباراة النصر

والعين بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الكأس HD6 بصوت المعلق خالد الحدي. وستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة النصر والعين اليوم الخميس 24-9-2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر. مباراة النصر والعين بث مباشر حجز النصر مكان له في دور الستة عشر، بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام نادي السد القطري في الجولة الماضية، كما يتصدر العالمي المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل، ويسعى في مباراته هذه أمام العين الإماراتي إلى مواصلة عروضه القوية في دوري الأبطال ومواصلة نجاحاته للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المسابقة. في المقابل، يبدو أن العين الاماراتي فقد فرصه في التأهل لدور المقبل، وسوف يلعب اللقاء للثأر فقط من النصر الذي خسر أمامه في مباراة الذهاب 2-1، كما يأمل نادي العين بالظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية وتوديع البطولة بشرف.