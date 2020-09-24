تابع لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا. تُنقل مباراة "النصر والعين" على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي "اليوتيوب" بصوت المعلق "سمير المعيرفي" بالإضافة إلى قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين. "اليوتيوب" بصوت المعلق "سمير المعيرفي" بالإضافة إلى قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين. تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ستاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية. الريان القطرية. يدخل فريق "النصر" السعودي المباراة دون ضغوطات بعد حسم تأهله إلى دور 16 قبل جولتين، ولكن سيسعى إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل مواصلة التربع على عرش المجموعة. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ). تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة النصر والعين مباشر ).

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