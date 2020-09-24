بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين اليوم في دوري أبطال آسيا | كورة 365

يستعد فريق نادي النصر السعودي لخوض مباراة قوية أمام نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، ويحتضن المواجهة ملعب ستاد المدينة التعليمية في قطر.
إن لم يكن بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر اليوم، فسيكون موقع الوفد معكم في تغطية اللقاء ونقل رابط البث الحي والمقرر إنطلاقه في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، والسابعة بتوقيت (أبو ظبي)، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت 7 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.
ويدخل العالمي مباراة اليوم وهو متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وضمن تأهله رسمياًلدور الـ 16 من المسابقة الآسيوية بعد تعادله في الجولة الماضية أمام السد القطري بهدف لكل فريق، ويأتي السد القطري في المركز الثاني على المجموعة بـ9 نقاط، بينما يحل سباهان الإيراني ثالثاً بـ4 نقاط، ويتذيل العين الإماراتي الترتيب بنقطتين فقط.
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ونجح النصر في تحقيق الفوز على العين ذهاباً بنتيجة هدفين مقابل هدف، وليس لدى الفريق الإماراتي أي أهداف لتحقيقها في المسابقة سوىالانتصار على العالمي لرد الإعتبار ومحاولة تقديم أداء يليق بحجم الفريق.
القناة الناقلة المعلق المسابقة التوقيت
beIN SPORT HD7 عصام الشوالي دوري أبطال آسيا
ما هو تشكيل العين الإماراتي؟
قد يعتمد بيدرو إيمانويل على التشكيل المُعتاد عليه في المباريات الماضية لتحقيق الفوز وتوديع البطولة بعدما فقد آماله في المنافسة، حيث سيدفع بالأسماء التالية:
خالد عيسى
سالم عبد الله – إسماعيل أحمد – تاسوكاسا شيوتاني- سعيد جمعة
أحمد بارمان – يحيى نادر
كايو كانيدو – محمد عبد الرحمن – بندر محمد
كودجو لابا
تشكيلة النصر المتوقعة:
سيتفقد النصر لخدمات اللاعب نور أمرابط، ولن يتغيب أي لاعب آخر عن الفريق، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب روي فيتوريا والمُتوقع منه أن يعتمد على التشكيل الآتي:
براد جونز
عوض خميس – عبد الله مادو – مايكون – سلطان الغنام
بيتروس – عبد الله الخيبري
أحمد موسى – جوليانو – عبد الفتاح آدم
عبد الرزاق حمد الله
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