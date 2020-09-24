السبت .. باتشيكو مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة

يصل السبت المقبل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، حيث أرسل له نادى الزمالك تذاكر الوصول.. وسوف يدخل الفريق في معسكر مغلق عقب وصول باتشيكو.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كشف عن تفاصيل عقد البرتغالي باتشيكو، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "عقد باتشيكو سيكون حتى نهاية 2021 لنهاية الموسمين الجاري والمقبل،

ومعه 3 مساعدين.

وأضاف: "المصري الذي سيبقى مع باتشيكو هو مدحت عبدالهادي فقط، مشيرًا إلى أن إسماعيل يوسف سبق وعمل معه ويعرفه جيدًا، وأتمنى من الجميع أن يقف بجواره ويدعمه، وهو مدرب كبير ولا يقل عن فيريرا.