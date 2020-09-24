كورة أون بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين دورى ابطال اسيا

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الخميس، في بطولة دوري أبطال آسيا. النصر يواجه العين في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية. ويتواجد النصر والعين في المجموعة الرابعة بجوار السد القطري وسباهان أصفهان الإيراني. وكان النصر حسم تأهله إلي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا من الجولة الماضية برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد العين في المركز الأخير بنقطتين. موعد مباراة النصر والعين اليوم Advertisements تنطلق مباراة النصر والعين، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية. القناة الناقلة لمباراة النصر والعين وتنقل مباراة النصر والعين على قناة bein sports Hd7 . معلق مباراة النصر والعين وأسندت قنوات بي إن سبورت التعليق إلى التونسي عصام الشوالي . تجدون هنا ( مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة النصر والعين مباشر )

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