دي ماريا يَرد على استبعاده من تشكيلة الأرجنيتن في تصفيات كأس العالم 2022

أبدى أنخيل دي ماريا حزنه بسبب استبعاده من تشكيلة الأرجنتين لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل لكنه تعهد بتقديم كُل ما لديه للعودة للمنتخب.

ولم يعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين سبب استبعاد لاعب باريس سان جيرمان وقال دي ماريا، الذي قاد فريقه الفرنسي لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إنه لا يفهم السبب.

وأبلغ دي ماريا محطة أيه.إم 590 الإذاعية الأرجنتينية “من الصعب فهم عدم اختياري في ظل قيامي بواجبي مع النادي ومحاولة مساعدة المنتخب على التأهل لكأس العالم أو اللعب في كوبا أمريكا.

“الأمر الوحيد الذي أفكر فيه عند تقديم أداء جيد أو الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة هو أستدعائي للمنتخب”.

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ولم تفز الأرجنتين ببطولة كبرى منذ أنتزاعها لقب كأس كوبا أمريكا في 1993 وأشار النقاد المحليون إلى أن سكالوني لم يضم اللاعب البالغ عمره 32 عامًا من أجل الأعتماد على وجوه جديدة.

لكن دي ماريا تعهد بتقديم كُل ما لديه على أمل الانضمام إلى ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب.

وقال لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق “أحب اللعب مع المنتخب وأتمنى من كُل قلبي أرتداء قميص الأرجنتين مرة أخرى. سأبذل كُل ما في وسعي”.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر باستضافة الإكوادور في الثامن من أكتوبر قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا بعد ذلك بخمسة أيام.