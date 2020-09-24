بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “النصر والعين” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “سمير المعيرفي” بالاضافة إلى قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

يدخل فريق “النصر” السعودي المباراة دون ضغوطات بعد حسم تأهله إلى دور 16 قبل جولتين، ولكن سيسعى إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل مواصلة التربع على عرش المجموعة.

ومن المتوقع ان يبدأ المدير الفني لفريق النصر “روي فيتوريا” المباراة بالتشكيلة الثانية من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء.

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في المقابل يتطلع “العين” الإماراتي الجريح إلى تحقيق الفوز الشرفي بعدما خسر 3 مباريات وتعادل في 2.

ويحتل النصر السعودي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي السد القطري في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق سباهان اصفهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق العين الإماراتي بنقطتين.

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النصر 0-0 العين

استاد المدينة التعليمية (قطر – الريان)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الرابعة – الجولة السادسة)

تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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