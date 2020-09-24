ليستر سيتي في ورطة بعد إصابة نديدي قبل أسبوعين من نهاية سوق الانتقالات

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لاعبه ويلفريد نديدي ربما سيغيب ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض اللاعب النيجيري البالغ عمره 23 عامًا لإصابة في الفوز 4-2 على بيرنلي في الدوري يوم الأحد الماضي وغاب عن الخسارة 2 – صفر أمام أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمس الأربعاء.

وأبلغ رودجرز الصحفيين “ننتظر معرفة المزيد بشأن هذا الأمر لكن ربما يغيب لفترة تتراوح ما بين ستة و12 أسبوعًا.

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“إنها إصابة في الفخذ وربما وصلت إلى العظام وهي إصابة خطيرة وسننتظر لمعرفة هل سيحتاج للتدخل الجراحي أم لا، لو حدث ذلك فسيغيب 12 أسبوعا”.

ولعب نديدي في الدفاع في فوز ليستر على وست بروميتش ألبيون وبيرنلي.

ويلعب ليستر ضد مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد.