سوق الانتقالات | روما مهتم بضم مهاجم ريال مدريد بعد فشل صفقة نابولي

ينظر نادي روما الإيطالي لخيار التوقيع مع مهاجم مساند للبوسني إدين دجيكو الذي تعثرت مفاوضات خروجه هذا الصيف والاختيار وقع على مهاجم ريال مدريد الشاب “بورخا مايورال”

وذكر خبير الانتقالات الايطالي “جيالوكا دي مارزيو” أن نادي العاصمة الايطالية وبعد إستمرار مهاجمه الرئيسي “إدين دجيكو” وعدم إكتمال التوقيع مع مهاجم نابولي “اركاديوز ميليك” فضل التعاقد مع مهاجم شاب في الفترة المقبلة.

وأضاف دي مارزيو، أن روما يعمل على صفقة مهاجم ريال مدريد الدولي الاسباني بورخا مايورال المراقب من نادي لاتسيو كذلك.

ولعب المهاجم صاحب الـ 23 عام خلال الموسمين الماضيين في صفوف ليفانتي الإسباني بنظام الإعارة من ريال مدريد لكن تداعيات أزمة فيروس كورونا جعل إمكانية الاستمرار بليفانتي مستحيلة.

وينتهي عقد بورخا مايورال خريج مدرسة ريال مدريد مع النادي الملكي في يوليو 2021 وسبق له اللعب في ألمانيا مع نادي فولفسبورج لكنه فشل في إثبات نفسه.

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