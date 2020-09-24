شاهد بالصور..لوشيسكو ينفجر غضبًا: ما حدث مع الهلال مؤامرة كُبرى!

أعرب مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، عن غضبه العارم من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب تواجد 11 لاعبًا فقط، من بينهم 3 حراس مرمى، في القائمة الرسمية للفريق قبل دقائق من بدء مواجهة الأمس أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء مواجهة الهلال وشباب أهلي دبي، واستبعاد حامل لقب دوري أبطال آسيا من المسابقة؛ على الرغم من وصوله إلى 11 نقطة في دور المجموعات، وضمانه لصدارة المجموعة الثانية أمام باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي وشاهر، وبالتالي العبور إلى دور الستة عشر قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولة واحدة.

وقال لوشيسكو في تصريحات حصرية لصحيفة جازيتا سبور الرومانية، صباح اليوم الخميس، بعد ساعات من قرار الاتحاد الآسيوي “إنها واحدة من أكبر المظالم في كرة القدم العالمية! تنتهي المسابقة في ديسمبر، ولا يوجد موعد نهائي حتى يتعين على الاتحاد الآسيوي اتخاذ قرار على الفور. لا يوجد ضغط زمني على الإطلاق”.

وتابع “أُجبرنا على إبقاء 50 شخصًا محبوسين بالفيروس بيننا! لقد احترمنا المنافسة إلى أبعد من أي حد ممكن، وضحينا بحياتنا في الملعب، واحترمنا كرة القدم. حتى يوم المباراة الأخيرة كنا حاضرين عند مدخل الملعب في النفق ، كان لدينا 8 لاعبين ميدانيين”.

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وأوضح المدرب الروماني “مسألة أخرى. تقام المسابقة في قسمي الشرق والغرب. من الغرب ، نحن جزء من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق ودول أخرى ، من الشرق ، اليابان ، الصين ، كوريا ، تلك الموجودة في الشرق الأقصى. الشرق لم يبدأ حتى المنافسة الجماعية ، سيتم تحديد موعدها خلال شهر أو شهرين. لا يمكن تصور أي قرار يمكن اتخاذه!”.

وتساءل لوشيسكو “بالنظر إلى أن الآخرين لم يبدأوا حتى المجموعات، فلماذا قضوا علينا ؟! ليس لدي أي فكرة عما إذا كان يمكن الطعن في القرار. يا رفاق ، لقد حصلنا على التأهل من المجموعة قبل النهاية بمباراة. كان لدينا ما يكفي من الوقت لمدة ثلاثة أشهر للعب دور الثمانية، ربع النهائي ، نصف النهائي ، أيا كان. نتحدث عن الهلال بطل آسيا!”.

واختتم مدرب الهلال تصريحاته النارية “كل ما حدث يجعلني أعتقد أن هناك اهتمامات كبيرة وراء ذلك، بحيث يمكن لفريق آخر الفوز بهذه المسابقة بسهولة”.

وكان الهلال قد حقق لقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، بعد تغلبه على أوراوا الياباني ذهابا وإيابا، وشارك الفريق في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الرابع.