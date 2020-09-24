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أخبار الهلال| بالصور.. صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم

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محمد حمدي 0 تبليغ

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انتقدت العديد من الصحف والمواقع العالمية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد نادي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب تواجد 11 لاعب فقط، منهم 3 حراس مرمى، في قائمة الفريق لخوض مواجهة الأمس أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء مواجهة الهلال وشباب أهلي دبي، وتم استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا؛ على الرغم من وصوله إلى 11 نقطة، وضمانه صدارة المجموعة الثانية، والعبور إلى دور الستة عشر قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولة واحدة.

ورصد موقع “الخليج 365” أبرز ما كُتب في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام العالمية، حيث قالت صحيفة “lequipe” الفرنسية أنه تم القضاء على الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا لعدم قدرته على إشراك عدد كاف من اللاعبين خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم
صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم

وأضافت “الهلال كان مؤهل لدور الستة عشر وتم استبعاده. طلب الهلال التأجيل بسبب “الظروف الاستثنائية”، لكن الاتحاد الآسيوي رفض”.

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وكتبت صحيفة “corrieredellosport” الإيطالية “جيوفينكو مصاب بفيروس . تم استبعاد فريقه الهلال من دوري أبطال آسيا. لم يتبق للفريق سوى أحد عشر لاعباً وتم إبعاد حامل اللقب بقرار متعنت من الاتحاد الآسيوي”.

صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم
صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم

ووصفت صحيفة “sport1” الألمانية الأمر بأنه استبعاد مرير لفريق الهلال؛ لأنه كان ضامن بالفعل تأهله من دور المجموعات دون أي مشاكل.

صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم
صحف عالمية تهاجم الاتحاد الآسيوي بعد استبعاد الزعيم

وأخيرًا مع صحيفة “record” البرتغالية، التي ذكرته أنه تم إبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا وحرمانه من الدفاع عن لقبه، واختتمت “يستمر فيروس كورونا في إحداث فوضى في كرة القدم، حيث تم إقصاء الفريق السعودي من المسابقة لعدم استكماله الحد الأدنى من عدد اللاعبين المطلوب في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي”.

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