بعد تعملقه في كأس الرابطة..لامبارد يتوقع المزيد من كاي هافيرتز

أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إعجابه بأداء كاي هافيرتز بعد تسجيله ثلاثة أهداف في الفوز 6 – صفر على بارنسلي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمس الأربعاء وقال إنها مجرد ليلة من العديد من الليالي الرائعة المنتظرة من لاعب منتخب ألمانيا.

وعانى هافيرتز في أول مباراتين في الدوري ضد برايتون وليفربول لكنه أظهر أمس الأربعاء السبب وراء دفع تشيلسي 71 مليون جنيه أسترليني (90 مليون دولار) لضمه من باير ليفركوزن.

وأبلغ لامبارد الصحفيين “قلت في آخر مباراتين إن كاي لم يتدرب استعداداً لبدء الموسم وانتقل إلى فريق جديد وأعتقد أنه كان بحاجة إلى عدة أيام.

“كنا مجبرين على إشراكه بسبب الإصابات في صفوف الفريق والليلة كانت فرصة جيدة ومباراة أخرى ليرى كيف نتحرك بدون كرة وأن يكون جزءاً من هذا”.

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وتابع “كانت ليلة رائعة لكاي بالنظر إلى التعاون مع تامي أبراهام وطريقة تحسنه خلال المباراة والثقة التي حصل عليها وتسجيله ثلاثة أهداف. كانت ليلة أولى رائعة من ليال أخرى”.

وأكد لامبارد أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي خضع للكشف الطبي قبل اتمام انتقاله قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

ويلعب تشيلسي ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري يوم السبت.