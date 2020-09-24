لم يكن يعرف تصريف الأفعال.. أستاذ بجامعة بيروجيا يوضح حقيقة غش سواريز في امتحان الجنسية الايطالية!

تكلم الأستاذ الذي كان حاضرًا في إمتحان مهاجم برشلونة السابق، وأتلتيكو مدريد الحالي “لويس سواريز” من أجل نيل جواز السفر الايطالي موضحًا حقيقة الأخبار المنتشرة مؤخرًا في إيطاليا عن كون اللاعب قام بالغش في الامتحان.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية مطلع هذا الأسبوع أن الدولي الأوروجوياني كان على دراية بالأسئلة التي سيتم عرضها عليه في الامتحان و أيضًا كان على دراية بنتيجة الاختبار قبل إجرائه حتى.

وتحدث الأستاذ “‏لورينزو روكا” الذي كان مشاركًا في إمتحان سواريز لإذاعة كادينا سير وقال حول هذه الأخبار :” إنها كذبة بكون لويس سواريز، فهو حتى لم يكن يعرف تصريف الأفعال”.

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وأضاف روكا : ” لقد تعامل سواريز بشكل جيد مع الماضي والحاضر والمُستقبل. ولم تُسرب له الأسئلة”.

يذكر أن لويس سواريز كان قد تجاوز وسط الأسبوع الماضي امتحان اللغة الايطالية قبل نيل جواز سفر إيطالي بنية التوقيع مع بطل الدوري الايطالي يوفنتوس قبل أن يستقر الأخير على المهاجم ألفارو موراتا.

وسيبقى لويس سواريز في الدوري الاسباني خلال الموسمين المقبلين ولكنه سيلعب بألوان أتلتيكو مدريد حيث تم الاتفاق على مغادرته لبرشلونة بعد ست سنوات من اللعب بقميص البلوجرانا.

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