آرتيتا: من الصعب على أوزيل اقتحام تشكيلة ارسنال لهذه الأسباب

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن فريقه “يتطور” وإنه من الصعب على الألماني مسعود أوزيل شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.
ولم يلعب أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، في نهاية الموسم الماضي وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.
وأضاف أرتيتا بعد الفوز 2 – صفر على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمس الأربعاء “الفريق يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه. نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل لذا علينا الحفاظ على ذلك.
“أحاول اختيار التشكيلة التي بحسب رأيي في أفضل وضع. نختار اللاعبين الذين نؤمن أنهم الأمثل لكُل مباراة ويمكنكم رؤية ذلك بسبب أستمرار التغيير في التشكيلة”.
وتابع “يمكن أن تروا… هذا صعب جداً ليس لمسعود فقط بل للاعبين آخرين بدخول التشكيلة. نحاول اختيار اللاعبين المناسبين كُل أسبوع”.
ويلعب أرسنال ضد ليفربول في الدوري يوم الإثنين.
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