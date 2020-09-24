سوق الانتقالات | أتلتيكو مدريد يرد على عرض مانشستر سيتي لضم خيمينيز

حل رئيس نادي أتليتكو مدريد “إنريكي سيريزو” ضيفاً على الصحفي “خوسيه رامون دي لا مورينا” في “إل ترانزستور” عبر إذاعة “أوندا ثيرو” الاسبانية وتكلم عن أبرز الأمور حول الفريق.

وتحدث سيريزو على حقيقة العرض المقدم من مانشستر سيتي من أجل المدافع “خوسيه ماريا خيمينيز” وكذا توقعه لموسم أتليتكو مدريد بالإضافة إلى وضعية الفريق في زمن الكورونا.

وفيما يتعلق بخيمينيز، أكد إنريكي سيريزو انه تلقى عرض بقيمة 85 مليون يورو من مانشستر سيتي حيث قال : “نعم تلقينا العرض، لكن خيمينيز لاعب رائع ونحن مهتمون بوجود لاعبين رائعين في الفريق”.

وعن موسم الفريق الجديد كان رئيس أتلتيكو مدريد متفائلاً حيث صرح بأنه يتوقع موسمًا جيدًا، وقال : ” إنه موسم مثير وسيكون استمرارًا للموسم الذي عشناه موسم 2019-20 ولا يجب أن يمنعنا شيء من القيام بموسم جيد جداً “.

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ويأمل رئيس الروخي بلانكوس أن يعود الجمهور إلى الملاعب خلال الموسم الجديد حيث قال : “نأمل أن يعود الجمهور إلى الملاعب قبل نهاية الموسم.”

وأضاف : ” إنها مسألة يصعب السيطرة عليها، لكنني أعتقد أنه مع الضوابط التي لدينا ومع السلوك الجيد لعالم كرة القدم، سنتمكن من إكمال هذا الموسم بشكل جيد “.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث سيريزو عن وضع فيروس كورونا في الفريق وقال : “كان دييجو سيميوني بدون أعراض عمليًا أثناء الحجر الصحي وتعرض خيمينيز للعدوة في بيئة عائلية. كنا محظوظين لأنه لم يكن هناك المزيد من الحالات”.

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