سوق الانتقالات | بواتينج يواصل تنقلاته المثيرة وهذه المرة إلى “مونزا”

يعلن فريق مونزا الإيطالي، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السباق سيلفيو بيرلسكوني، اليوم الخميس تعاقده مع كيفين برينس بواتينج.
وأكد متحدث رسمي بإسم النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية أن هناك صفقة يتم إنهائها مع اللاعب الدولي الغاني بواتينج 33/ عامًا/ المولود في برلين، وفقًا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات الإيطالي.
ولعب بواتينج لعدة أندية منها هيرتا برلين، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وبرشلونة، وفريق بيرلسوكني السابق ميلان. وفي الموسم الماضي لعب مع فيورنتينا.
وكان بيرلسكوني اشترى نادي مونزا قبل عامين. وصعد الفريق لدوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا العام ويبدأ موسم 2020 / 2021 بهدف الصعود لدوري الدرجة الأولى.
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