الدوري الألماني | قمة مليئة بالضغوطات بين شالكه وبريمن

يستضيف شالكه فريق فيردر بريمن بعد غد السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا) في مباراة ستشهد ضغوطًا كبيرة على مدربي الفريقين.

وكان الفريقان يأملان في نسيان النتائج السيئة التي حققاها خلال الموسم الماضي، ولكن هذه الآمال تبخرت في الجولة الأولى من الموسم الجيد، حيث خسر شالكه بنتيجة كبيرة أمام بايرن ميونخ صفر / 8 وسقط بريمن 1 / 4 أمام هيرتا برلين.

والآن يلتقي الفريقان بعد غد السبت، وهناك ضغوط كبيرة ملقاة على عاتق ديفيد فاجنر، مدرب شالكه، وفلوريان كوفيلدت، مدرب بريمن.

وتمسك الناديان بمدربيهما حتى نهاية الموسم الماضي، وأنهى شالكه الموسم في المركز الثاني عشر بعدما فشل في تحقيق أي فوز في آخر 16 مباراة، وتفادى الفريق الهبوط مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد أن تعادل مع هايدنهايم في مباراتي ملحق الصعود والهبوط.

وقال جوشين شنايدر المدير الرياضي لشالكه إنه لن يصدر موعداً نهائيًا بشكل علني بشأن مستقبل فاجنر، ولكنه وصف الأداء في ميونخ بـ “غير المقبول” الآن ويحتاج لتحسن سريع للغالية.

وأضاف :”واضح أننا يجب أن نقدم أنفسنا بطريقة مختلفة. السؤال الرئيسي يتعلق عما إذا كان بإمكاننا التحول للأحسن. هل سننجح في ترتيب الأمور. هذا يعمل فقط مع وجود شعور بتحقيق إنجاز، لأنه يعيد الثقة”.

وأكد فاجنر أن لديه “ثقة في إمكانيات الفريق” حيث يقومون الآن بمحاولة أخرى لتحقيق أول فوز منذ يناير الماضي.

ويحتاج شالكه بشدة لنقاط هذه المباراة خاصة وأن مباراتيه المقبلتين خارج أرضه ستكون صعوبتهما مثل صعوبة المواجهة الأولى في ميونخ، حيث يواجه لايبزج وبوروسيا دورتموند.

في الوقت نفسه، يعلم بريمن أيضًا ما ينتظره بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام هيرتا برلين.

Advertisements

وقال ماركو فريدل مدافع بريمن :”هذه مباراة بين فريقين أخفقا في الجولة الأولى. ستكون مباراة مُهمة بالنسبة للأسابيع القليلة المقبلة. كلنا يعلم ما ينتظرنا أمام شالكه“.

وأكد كوفلدت أن الأداء أمام هيرتا “لم يكن جيداً بما فيه الكفاية لمباراة في البوندسليجا من نواح كثيرة”، كما حث فرانك باومان المدير العام الفريق “لإعادة أكتشاف هذا الأعتقاد” في أدائهم.

ولا توجد فرصة حقيقية للفريقين للنظر في تعزيزات كبيرة في فترة الانتقالات الحالية التي تظل مفتوحة حتى الخامس من أول أكتوبر الجاري، لأنهما يعانيان من ضائقة مالية بسبب خسارة الدخل خلال أزمة فيروس كورونا.

كما أن الأرتفاع الأخير في حالات الإصابة كورونا في المنطقة جعل الأمور غير واضحة بشأن ما إذا كانت الجماهير ستكون قادرة على حضور المباراة من عدمه. ويأمل شالكه حضور 11 ألف مشجع ولكنه لن يبدأ بتوزيع التذاكر قبل الغد.

ويلتقي أيضًا بعد غد السبت، باير ليفركوزن مع ضيفه لايبزج في مباراة تجمع بين فريقين فقدا نجمين بارزين بعد انتقالهما لفريق تشيلسي الإنجليزي هما كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

ويمكن لفلوريان فيرتز أن يسير على خطى هافيرتز ويدخل التشكيل الأساسي لفريق باير ليفركوزن، الذي يدربه بيتر بوش، بينما تعاقد فريق لايبزج، بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان، مع المهاجم النرويجي ألكسندر سورلون، الذي يمكن أن يخوض أول مبارياته أمام ليفركوزن.

وقال سورلوت :”أنا هنا لأفوز بالمباريات”.

وتنطلق مباريات هذه الجولة غداً الجمعة، عندما يلتقي هيرتا برلين مع آينتراخت فرانكفورت. وتقام مباريات أخرى بعد غد السبت حيث يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع يونيون برلين، وماينز مع شتوتجارت، وأوجسبورج مع بوروسيا دورتموند وأرمينيا بيليفيلد مع كولون.

ويلتقي يوم الأحد هوفنهايم مع بايرن ميونخ (الذي يواجه إشبيلية في وقت لاحق من اليوم بكأس السوبر الأوروبي)، وفرايبورج مع فولفس.