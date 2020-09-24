الميركاتو الصيفي: أتلتيكو مدريد يعوض رحيل موراتا بمهاجم برشلونة

أكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز.
ووقع المهاجم الأوروجوياني على عقد يمتد لموسمين مع أتلتيكو مدريد، بعدما أمضى ستة مواسم مع برشلونة.
حيث أوضح نادي برشلونة في بيان انتقال مهاجمه لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، مقابل ستة ملايين يورو يدفعها الروخي بلانكوس على صورة متغيرات (مكافآت وحوافز).
ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر التاريخ، قبل موسم من نهاية عقده مع النادي الكتالوني، حيث سيودع البلوجرانا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
وسيحل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بدلا من ألفارو موراتا في هجوم أتلتيكو مدريد، بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع أحقية الشراء.
وانتقل سواريز إلى برشلونة في 2014 من ليفربول الإنجليزي، وحقق مع البارسا لقب الدوري الإسباني أربع مرات ومثلها في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا عام 2015. وتمكن من تسجيل 198 هدفًا مع الفريق بجميع المسابقات.
ورغم كثرة إصاباته في الموسم الماضي مع برشلونة، أحرز سواريز 16 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الإسباني، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة.
وأصبح سواريز ثاني مهاجم ينتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في الأعوام الأخيرة، إذ سبقه ديفيد فيا الذي انضم إلى الروخي بلانكوس في 2013.
وقاب سواريز قوسين أو أدنى من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث خضع لاختبار اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بعد وصول فريق السيدة العجوز إلى الحد الأقصى من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
لكن الادعاء الإيطالي أكد يوم الثلاثاء الماضي، إنه يملك دليلًا على حدوث تلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له سواريز.
يذكر أن سواريز شارك في 283 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، سجل خلالها 198 هدفًا، وقدم 109 تمريرة حاسمة.
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