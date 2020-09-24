رياضة | موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتوج بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، في حين حصل إشبيلية على لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات

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القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 .

معلق مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.