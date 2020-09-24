رياضة | يوفنتوس يخطط لضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي يوفنتوس الإيطالي، الحصول على خدمات مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يوفنتوس يتطلع لضم الظهير الأيسر لنادي تشيلسي إيمرسون بالميري، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة، أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة في البداية، وسيحاول يوفنتوس وضع بند خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابة أليكس ساندرو، بالإضافة لعدم اقتناع المدرب أندريا بيرلو بقدرات ماتيا دي تشيليو.