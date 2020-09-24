رياضة | موعد مباراة التعاون ضد الدحيل القطري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة التعاون ضد الدحيل القطري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس مباراة التعاون ضد الدحيل والتي تجمع الفريقان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلعب الفريق السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره أندية الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري.

ويحتل أبناء الفريق باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد الخسارتين الأخيرتين أمام الشارقة وبيرسبوليس.

Advertisements

ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة التعاون ضد الدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الدحيل فإن ستُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 7.

يُذكر أن مباراة الجولة الثانية بين الفريقين قد إنتهت بفوز نادي التعاون بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد السهلاوي وعبدالمجيد السواط.