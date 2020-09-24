رياضة | حمدالله في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدالله في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، مساء اليوم الخميس.

وكان أهلي جدة وشباب أهلي دبي، واستقلال طهران، وباختاكور الأوزبكي، قد ضمنوا تأهلهم إلى دور الستة عشر، وفي انتظار ما ستسفر عنه مباريات اليوم لتحديد باقي الفرق المتأهلة.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا كالتالي:

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر السعودي" برصيد 5 أهداف

2- بغداد بونجاح "السد القطري" برصيد 4 أهداف

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3- شيخ دياباتي "استقلال طهران" برصيد 4 أهداف

4- كيجيرو "فيسيل كوبي" برصيد 3 أهداف

5- بافتيمبي جوميز "الهلال السعودي" برصيد 3 أهداف

6- حسن الهيدوس "السد القطري" برصيد 3 أهداف

7- المعز علي "الدحيل" برصيد 3 أهداف

8- ويلتون" الشارقة" برصيد 3 أهداف