رياضة | برشلونة يحدد بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود مفاوضات تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للدخول فيها من أجل تعويض رحيل الأوروجوياني لويس سواريز.

وكان البيستوليرو قد رحل وسيلعب في صفوف فريق نادي اتلتيكو مدريد وذلك بناء على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة والذي طلب الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن كومان يرى أن مارتينيز البديل المناسب لقيادة هجوم البلوجرانا في الموسم القادم خاصةً بعد قرب مفاوضات ضم الهولندي ممفيس ديباي قائد ليون.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن ديباي ومارتينيز كلاهما مرشح لقيادة هجوم برشلونة الموسم القادم وسوف يعقد المدرب جلسة مع رئيس النادي لحسم الصفقة وإختيار الأنسب بين الثنائي لتعويض رحيل ثالث هدافي برشلونة تاريخياً لويس سواريز.