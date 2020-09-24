رياضة | عاجل.. مقتل حكم إيطالي وزوجته في ظروف غامضة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل حكم إيطالي وزوجته في ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الوسط الرياضي الإيطالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس صدمة من العيار الثقيل بعد أن أكدت المصادر الصحفية وجود الحكم دانييلي دي سانتيس ووزوجته متوفيين طعناً بآله حادة في منزلهما.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الحكم الإيطالي معروف عنه الإحترام ويقوم بإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي ولم يُعرف عنه أي أزمة أو مشكلة وليس له أي عداوات.

وقال شهود عيان أنه تفاجأوا ليلاً بوجود شخص يتسلق منزل الحكم الذي يقع في مدينة ليتشي الإيطالي ويحمل في يده سلاحاً أبيض " سكيناً " وقامت الزوجة بالصراخ مطالبةً النجدة قبل أن يفارقا الحياة.

وفي أول رد فعل للجنة الحكام الإيطالية أصدرت بيان تنعي فيه دي سانتيس وتؤكد أنه دائماً ما كان شجاعاً ومتواضعاً وكان يسير على نهج الحكام الإيطاليين الكبار قبل أن يفارق الحياة مطالبين الشرطة بضرورة التعرف على القاتل ومحاسبته.