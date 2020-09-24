رياضة | السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الأوروبية اليوم الخميس مباراة السوبر الأوروبي التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني على ملعب إستاد بودابست الدولي في العاصمة المجرية.

ويلعب البافاري اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق ذات الأذنين على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

في الوقت الذي يلعب فيه العملاق الإسباني اللقاء كونه حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأوروبي " اليوروبا ليج" .

ومن المُنتظر أن يدخل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي :-

· حراسة المرمى: مانويل نوير.

· خط الدفاع: ألفونسو ديفيس، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، بنجامين بافارد.

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· خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروي ساني.

· خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي .

فيما سيلعب فريق نادي إشبيلية اللقاء بالأسماء التالية :-

· حراسة المرمى: ياسين بونو.

· خط الدفاع: خيسوس نافاس، جول كوندي، دييجو كارلوس، سيرجيو إسكوديرو.

· خط الوسط: جوان جوردان، فيرناندو، فرانكو فاسكيز.

· خط الهجوم: خواكين سوسو، لوك دي يونج، لوكاس أوكامبوس.