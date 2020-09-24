رياضة | خوفا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز.. الأهلي يخطط لمنع أزارو من العودة للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر خوفا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز.. الأهلي يخطط لمنع أزارو من العودة للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب لجنة التخطيط بنادى الأهلى، في وضع شرط جزائى فى عقد المهاجم المغربى وليد أزارو، حال الاتفاق على بيعه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتخطط لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حال رحيل أزارو، نتمسك بوضع بند يمنعه من العودة للعب فى الدورى المصرى مرة أخرى.

وذلك حتى يضمن الأهلى حقه وعدم تكرار ما حدث فى ملف عبد الله السعيد بعد فسخ تعاقده والعودة لبيراميدز.

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وتترقب لجنة التخطيط عودة اللاعب حتي تقوم بعمل جلسة خاصة مع المهاجم المغربي ووكيله، لتحديد مصير مستقبل اللاعب داخل جدران خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة الأهلى للحفاظ على حقوق النادى فى ملف أزارو خصوصا بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف بيراميدز أو الزمالك.

وقدم فريق الاتفاق السعودى بطلب لضم أزارو بشكل نهائى مقابل 400 ألف دولار، ويتمسك الأهلى بالحصول على مليون دولار بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة من فترة إعارته.