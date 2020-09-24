شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان يرحل عن تدريب الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنيس بوجلبان المدرب المساعد والكاتب العام سامي بوصرصار بنادى الصفاقسى التونسى عن انسحابهما من الإطار الفني والثاني من الكتابة العامة للنادي الصفاقسي وذلك اثر هزيمة الفريق في نصف نهائي كاس تونس ( كاس الحبيب بورقيبة ) أمام الاتحاد المنستيري بملعب الطيب المهيري أمس بعد الهزيمة (1-0) في الوقت الإضافي.

ووفقاً لجريدة الصباح التونسية، أكد بوجلبان، أن الفريق في حاجة للتقييم من حيث الرصيد البشري لمعرفة احتياجات الفريق قبل دخول غمار مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية على اعتبار أن الفريق أنهى في المرتبة الثانية في البطولة المحلية.

وأما الكاتب العام بوصرصار فقد برر انسحابه بالأسباب صحية وعائلية تحول دون إمكانية مواصلة الاضطلاع بالمهمة صلب الجمعية.

وتابعت الصحيفة، مهما تعددت المبررات فإن النتائج التي حققها الفريق الذي فقد لقب السوبر أمام الترجي مساء الأحد الفارط والإنسحاب من نصف نهائي كأس تونس بوم أمس تبقى الأسباب الحقيقية لمغادرة بوجلبان وبوصرصار.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من جماهير النادي الصفاقسي قامت ليلة البارحة بوقفة احتجاجية أمام مقر النادي ثم أمام مقر إذاعة صفاقس رفعت فيها شعار المطالبة برحيل رئيس النادي المنصف خماخم.

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